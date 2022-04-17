Эксперт рассказала о снижении стоимости продуктов в российских магазинах

Минпромторг фиксирует снижение цен на продукты. Речь также идет о средствах гигиены, телевизорах, пылесосах и холодильниках.

Как рассказала PR-директор Ассоциации компаний интернет-торговли Наталья Галкина, подешевели бакалея, молочные продукты, а также некоторые виды овощей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.