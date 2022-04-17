В Китае напомнили о последствиях антироссийских санкций. Местное издание Global Times заявляет, что сейчас мировая экономика ускоренными темпами вступает в эпоху высокой инфляции.

Например, в США индекс потребительских цен в марте подскочил на 8,5% за последний год. Что, помимо санкций против России, поспособствовало высокой инфляции в европейских странах и США и могу ли они как-то остановить этот процесс? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.