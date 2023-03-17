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Новости часа: Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

Новости часа: Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

В РФ могут повысить пошлину на европейскую мебель в 5 раз

Заблокированные пункты Wildberries возобновят работу 17 марта

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Депутаты Госдумы встретились с представителями Wildberries

В РФ хотят повысить пошлину на европейскую мебель в пять раз

Депутаты Госдумы запланировали встречу с представителями Wildberries

В России хотят повысить пошлину на импортные образцы мебели

В Wildberries заявили об отсутствии санкций за подмену товаров

В РФ предложили приостановить действие налоговых соглашений с недружественными странами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центробанк РФ принял решение снова сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

Позиция Польши по поставкам МиГ-29 – пример роста вовлеченности НАТО в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мобилизованные приехали в свои первые отпуска из зоны СВО. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

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экономикавластьполитикаобществовидеоРоман Карлов
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