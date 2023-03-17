Новости часа: Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центробанк РФ принял решение снова сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

Позиция Польши по поставкам МиГ-29 – пример роста вовлеченности НАТО в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мобилизованные приехали в свои первые отпуска из зоны СВО. Об этом рассказали в Минобороны РФ.