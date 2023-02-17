Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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Экономика

Новости часа: МИД РФ рассказал о действиях в рамках зерновой сделки

Новости часа: МИД РФ рассказал о действиях в рамках зерновой сделки

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Представители России действуют строго в рамках зерновой сделки. Об этом заявили в МИД РФ.

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов в течение часа 17 февраля. Об этом сообщил совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

Заводы Москвы расширяют выпуск товаров в ответ на рост спроса со стороны строительной и медицинской отраслей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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