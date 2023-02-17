"Актуальный репортаж": в РФ может сократиться объем поставок одежды из Турции

В России может образоваться дефицит одежды из Турции из-за последствий землетрясений. Об этом свидетельствуют отчеты Ассоциации производителей страны. Часть предприятий еще не возобновили работу.

Сами фабрики в пострадавших районах уцелели, но есть серьезные потери среди сотрудников. Кроме того, в некоторых швейных цехах оборудовали пункты временного размещения людей, оставшихся без жилья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.