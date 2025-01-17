17 января, 07:15Экономика
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Стоимость полисов ОСАГО для некоторых видов транспорта изменится с 27 января. Об этом сообщили в Центробанке.
Границы тарифного коридора расширят в обе стороны на 20% для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой до 16 тонн. Такое решение в ЦБ объяснили высокой убыточностью указанных категорий транспорта. Например, размер ущерба от аварий по вине мотоциклистов вырос почти на треть.
Кроме того, в некоторых регионах изменят значения территориального коэффициента, который индексирует стоимость полиса. Где-то его снизят, а в каких-то субъектах поднимут.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Стоимость ОСАГО может увеличиться в среднем на 9% в 2025 году
- Россияне могут подать заявление на возмещение убытков по ОСАГО через приложение