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17 января, 07:15

Экономика

Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января

Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января

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Стоимость полисов ОСАГО для некоторых видов транспорта изменится с 27 января. Об этом сообщили в Центробанке.

Границы тарифного коридора расширят в обе стороны на 20% для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой до 16 тонн. Такое решение в ЦБ объяснили высокой убыточностью указанных категорий транспорта. Например, размер ущерба от аварий по вине мотоциклистов вырос почти на треть.

Кроме того, в некоторых регионах изменят значения территориального коэффициента, который индексирует стоимость полиса. Где-то его снизят, а в каких-то субъектах поднимут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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