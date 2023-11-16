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16 ноября, 22:45

Экономика

Володин предложил устанавливать разные ставки по льготной ипотеке в регионах РФ

Володин предложил устанавливать разные ставки по льготной ипотеке в регионах РФ

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привязать ставки по льготной ипотеке к среднему уровню доходов в каждом российском регионе. Инициативу обещала рассмотреть глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина вместе с правительством.

По данным Росреестра, количество ипотечных сделок в Москве снижается второй месяц подряд, при этом цены на жилье продолжают расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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