Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 07:45

Экономика

Банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ могут отменить

Банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ могут отменить

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что Wildberries изменила 20 пунктов правил в своей работе

Новости часа: московское предприятие запустило производство электронных плат

Новости часа: Москва и Петербург договорились сотрудничать в сфере электротранспорта

"Деньги 24": как повышение ставок по ипотеке влияет на рынок новостроек

Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Рубль на Мосбирже укрепляется третью неделю подряд

Новости часа: в Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Курс доллара упал ниже 90 рублей

"Актуальный репортаж": завод по производству ветпрепаратов запустили в столице

Комиссии при оплате услуг ЖКХ уйдут в прошлое. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект закона об этом получил поддержку правительства и будет рассмотрен в декабре.

В первом чтении документ приняли еще весной 2020 года, а потом начался долгий диалог депутатов с кабинетом министров и банками. Потери у последних действительно будут из-за отмены комиссии, но они совсем незначительные по сравнению с доходностью, на которую финансисты вышли в этом году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаЖКХвидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика