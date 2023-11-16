Банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ могут отменить

Комиссии при оплате услуг ЖКХ уйдут в прошлое. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект закона об этом получил поддержку правительства и будет рассмотрен в декабре.

В первом чтении документ приняли еще весной 2020 года, а потом начался долгий диалог депутатов с кабинетом министров и банками. Потери у последних действительно будут из-за отмены комиссии, но они совсем незначительные по сравнению с доходностью, на которую финансисты вышли в этом году.

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