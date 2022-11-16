Новости часа: "АвтоВАЗ" произведет более 400 тыс автомобилей в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "АвтоВАЗ" произведет в 2023 году более 400 тысяч автомобилей. Такое заявление сделал глава компании.

Россия вошла в топ-10 стран-лидеров в сфере цифровизации по версии Всемирного банка. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Сделка по покупке российского бизнеса KFC будет проведена до конца 2022 года. Об этом рассказал бизнесмен Константин Котов.