Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

16 ноября, 18:30

Экономика

Новости часа: "АвтоВАЗ" произведет более 400 тыс автомобилей в 2023 году

Новости часа: "АвтоВАЗ" произведет более 400 тыс автомобилей в 2023 году

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "АвтоВАЗ" произведет в 2023 году более 400 тысяч автомобилей. Такое заявление сделал глава компании.

Россия вошла в топ-10 стран-лидеров в сфере цифровизации по версии Всемирного банка. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Сделка по покупке российского бизнеса KFC будет проведена до конца 2022 года. Об этом рассказал бизнесмен Константин Котов.

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