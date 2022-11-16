В магазинах электроники начали закрывать фирменные отделы Apple

Фирменные отделы Apple начали закрывать в российских магазинах электроники. Вместо них там открываются "магазины-в-магазинах" компаний из Китая, Турции и других стран.

Продукция Apple не исчезнет из продажи. Данные меры приняты для увеличения охвата аудитории, которая не знакома с китайскими брендами.

Какие новые бренды заходят на российский рынок и из каких стран? И для чего необходимы такие выделенные зоны в магазинах? Объяснили в эфире телеканала Москва 24.