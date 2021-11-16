Россиянам рассказали, сколько стоит обновить детский гардероб к зиме

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Сколько стоит обновить детский гардероб к зиме, подсчитали аналитики. Родители стали экономнее. Средней чек снизился примерно на 20 процентов и составил почти 3,5 тысячи рублей. Сравнивали данные с 1 сентября по 10 ноября этого года с прошлым.
Чаще всего россияне оплачивали покупки от одной до двух тысяч рублей. Подсчитали также, что зимний гардероб для девочек, куда вошли шарф, перчатки, шапка, варежки, куртка, теплые брюки, колготки, сапоги, ботинки и свитер, обошелся почти в 19 тысяч рублей. И это дороже, чем в прошлом году.
Интересно, что стоимость похожего набора для мальчиков осталась на прошлогоднем уровне – в районе 17 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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