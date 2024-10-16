Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 15:15

M24.RU

В столице прошел международный экспортный форум "Сделано в России"

В столице прошел международный экспортный форум "Сделано в России"

Новости часа: мэр Москвы одобрил Адресную инвестиционную программу столицы

Новости часа: еще 259 километров дорог планируется ввести в Москве в 2025–2027 годах

Новый класс "бедные в кавычках" выявили в России

Более 450 случаев травмирования на МЖД произошло с января по сентябрь 2024 года

Практику "периода охлаждения" планируется распространить на выдачу кредитов

Эксперты зафиксировали снижение цен на столичные новостройки

Новости часа: расходы на развитие здравоохранения увеличатся в Москве на 8%

Новости часа: расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

"Интервью": Анатолий Гарбузов – о том, какие отрасли промышленности привлекают инвесторов

14 октября зрители Москвы онлайн смогли в прямом эфире увидеть обзор Международного экспортного форума "Сделано в России". Площадка собрала более 1 500 участников. Среди них – руководители крупнейших российских компаний-экспортеров, представители власти, финансовых институтов, профильных ассоциаций и объединений.

В рамках форума прошло более 20 мероприятий. В деловой части эксперты обсуждали траектории развития российского экспорта до 2030 года. А в интерактивной выставочной зоне российские производители демонстрировали свои товары и технологические разработки.

Чем российские компании способны удивить иностранных покупателей? Что еще, помимо энергоресурсов, может дать миру Россия? Как наш бизнес намерен покорять новые рынки? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

экономикавидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика