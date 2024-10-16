В столице прошел международный экспортный форум "Сделано в России"

14 октября зрители Москвы онлайн смогли в прямом эфире увидеть обзор Международного экспортного форума "Сделано в России". Площадка собрала более 1 500 участников. Среди них – руководители крупнейших российских компаний-экспортеров, представители власти, финансовых институтов, профильных ассоциаций и объединений.

В рамках форума прошло более 20 мероприятий. В деловой части эксперты обсуждали траектории развития российского экспорта до 2030 года. А в интерактивной выставочной зоне российские производители демонстрировали свои товары и технологические разработки.

Чем российские компании способны удивить иностранных покупателей? Что еще, помимо энергоресурсов, может дать миру Россия? Как наш бизнес намерен покорять новые рынки? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.