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16 октября, 12:45

Экономика

Новый класс "бедные в кавычках" выявили в России

Новый класс "бедные в кавычках" выявили в России

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В России зафиксировали появление нового класса, так называемых "бедных в кавычках". Об этом сообщили в Высшей школе экономики. Под этим понятием подразумевают детей богатых родителей.

Что это за явление? Были ли раньше подобные люди? На эти и другие вопросы ответил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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