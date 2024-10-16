Практику "периода охлаждения" планируется распространить на выдачу кредитов

В России планируется распространить практику "периода охлаждения" на выдачу кредитов. В случае возникновения у банка подозрений, что клиент оформляет займ под влиянием мошенников, перевод средств будет приостановлен. Этот механизм уже действует при переводах между счетами.

Согласно законопроекту, выдача кредитов на сумму от 50 до 200 тысяч рублей будет приостанавливаться на два часа, а для более крупных сумм — на два дня. Также планируется обязать банки уведомлять клиентов о заключении договора потребкредитования через портал "Госуслуги". Ожидается, что этот механизм заработает в середине 2025 года.

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