ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Это стало наименьшим шагом с начала смягчения денежно-кредитной политики в апреле, следует из заявления регулятора.

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