Немецкие пекари объявили забастовку. Они недовольны ростом цен на энергоносители. Из-за нехватки газа в пекарнях останавливают работу печей, а утром покупатели с удивлением смотрят на пустые полки, на которых обычно появлялась свежая выпечка.

Митингующие требовали отменить антироссийские санкции и запустить работу газопровода "Северный поток – 2". Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.