Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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16 августа, 07:30

Экономика

Более 60 москвичей приобрели дачные участки за 40% от их кадастровой стоимости

Более 60 москвичей приобрели дачные участки за 40% от их кадастровой стоимости

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С января по июнь 2024 года москвичи выкупили у города 62 участка со скидкой для строительства частных домов. Льготой можно воспользоваться, если на арендуемой земле возведены жилые дома, оформленные в собственность. В этом случае участок выкупается за 40% от его кадастровой стоимости. Всего с начала действия программы, то есть с апреля 2020 года, почти 500 домовладельцев смогли сэкономить на покупке участков в Москве 1,5 миллиарда рублей.

Где можно найти информацию об участках, которые город сдает в аренду? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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