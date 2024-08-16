Более 60 москвичей приобрели дачные участки за 40% от их кадастровой стоимости

С января по июнь 2024 года москвичи выкупили у города 62 участка со скидкой для строительства частных домов. Льготой можно воспользоваться, если на арендуемой земле возведены жилые дома, оформленные в собственность. В этом случае участок выкупается за 40% от его кадастровой стоимости. Всего с начала действия программы, то есть с апреля 2020 года, почти 500 домовладельцев смогли сэкономить на покупке участков в Москве 1,5 миллиарда рублей.

Где можно найти информацию об участках, которые город сдает в аренду? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

