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16 августа, 19:45

Экономика

Центробанк РФ отменил ограничение полной стоимости потребкредитов до конца 2023 года

Центробанк РФ отменил ограничение полной стоимости потребкредитов до конца 2023 года

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Центробанк России принял решение отменить ограничение полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) и отдельных видов займов до конца 2023 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В заявлении отмечается, что для кредитных организаций ограничение снято по всем категориям потребительских кредитов, для кредитные потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – по всем категориям потребительских займов.

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