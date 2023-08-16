Центробанк РФ отменил ограничение полной стоимости потребкредитов до конца 2023 года

Центробанк России принял решение отменить ограничение полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) и отдельных видов займов до конца 2023 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В заявлении отмечается, что для кредитных организаций ограничение снято по всем категориям потребительских кредитов, для кредитные потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – по всем категориям потребительских займов.