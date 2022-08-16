Лесной пожар в Ростовской области локализовали

Лесной пожар в Ростовской области локализован на площади 331 гектар – МЧС.

Цена нефти Brent опустилась ниже 92 долларов за баррель впервые с 18 февраля – данные торгов.

Более 56 тысяч дронов официально зарегистрировано в РФ – госкорпорация по организации воздушного движения.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.