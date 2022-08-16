Эксперты рассказали, стоит ли оставлять деньги на вкладах в банках

Летом у москвичей закончились договоры по вкладам, которые весной открывались под огромные проценты – 15 и даже 20 годовых. Теперь ставки значительно ниже.

Стоит ли оставлять деньги в банках? Какие условия предлагают финансовые организации, чтобы люди не забирали вложения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.