Столичные специалисты рассказали, как компании производят мороженое в условиях санкций

Протеиновый пломбир, десерт для веганов – в Москве производят не только классические вкусы, но современные вариации на тему летнего десерта. Выстоять и не потерять в качестве и сотрудниках бизнесу помогают меры поддержки промышленности.

В Москве есть специальный центр, где специалисты могут подобрать и оформить льготы, даже помочь выйти на экспорт. Изменится ли привычный вкус мороженого в условиях санкций или стандарты все-таки удастся сохранить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.