Эксперт рассказал, какие события повлияли на российский фондовый и валютный рынки

Экономический обозреватель Константин Цыганков сообщил о том, что на российский фондовый и валютный рынки на данный момент влияют заявления президента США Дональда Трампа, который пообещал ввести пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если не будет достигнута сделка относительно украинского конфликта.

По словам эксперта, российский фондовый рынок отреагировал на заявление Трампа позитивно. Индекс Мосбиржи достиг 2 765 пунктов. Курс доллара составил 77, 84 рубля.

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