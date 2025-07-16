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16 июля, 11:30

Экономика

Эксперт рассказал, какие события повлияли на российский фондовый и валютный рынки

Эксперт рассказал, какие события повлияли на российский фондовый и валютный рынки

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Экономический обозреватель Константин Цыганков сообщил о том, что на российский фондовый и валютный рынки на данный момент влияют заявления президента США Дональда Трампа, который пообещал ввести пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если не будет достигнута сделка относительно украинского конфликта.

По словам эксперта, российский фондовый рынок отреагировал на заявление Трампа позитивно. Индекс Мосбиржи достиг 2 765 пунктов. Курс доллара составил 77, 84 рубля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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