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16 июля, 08:00

Экономика

В РФ цифровой рубль станет платежным средством с 1 сентября

В РФ цифровой рубль станет платежным средством с 1 сентября

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В России цифровой рубль станет официальным платежным средством с 1 сентября. Закон о поэтапном внедрении этой формы валюты Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях. Аналогичные изменения касаются универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг.

В отличие от привычных безналичных расчетов, цифровая валюта будет храниться только на специальном электронном кошельке. Внедрение цифрового рубля будет проходить поэтапно, а окончательный запуск перенесен на осень следующего года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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