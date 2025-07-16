В РФ цифровой рубль станет платежным средством с 1 сентября

В России цифровой рубль станет официальным платежным средством с 1 сентября. Закон о поэтапном внедрении этой формы валюты Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях. Аналогичные изменения касаются универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг.

В отличие от привычных безналичных расчетов, цифровая валюта будет храниться только на специальном электронном кошельке. Внедрение цифрового рубля будет проходить поэтапно, а окончательный запуск перенесен на осень следующего года.

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