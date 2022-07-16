Москвичам рассказали, каким может стать Starbucks с новыми владельцами

Рэпер Тимати станет совладельцем российской сети кофеен Starbucks. Компанию ему составит ресторатор Антон Пинский. Говорят, через неделю будет подписан окончательный договор. А какую вообще долю Starbucks занимал на российском рынке?

Откуда везли кофе, что будет с поставщиками и качеством напитков? Каким будет Starbucks с новыми владельцами? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

