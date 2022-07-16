Тимати и Антон Пинский станут совладельцами сети Starbucks

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский станут совладельцами кофеен Starbucks. Американская компания уже официально продала бизнес в России.

Говорят, через неделю будет подписан окончательный договор. А какую вообще долю Starbucks занимал на российском рынке? Откуда везли кофе, что будет с поставщиками и качеством напитков? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

