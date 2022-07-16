Новости последнего часа: в РФ упростили регистрацию импортных автомобилей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство России упростило регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы.

IKEA пока не подтвердила намерения продать торговые точки в России.

На востоке Москвы построили спорткомплекс для училища олимпийского резерва.

