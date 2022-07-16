Lego уходит из России

Компания Lego полностью уходит из России. Она расторгла контракт с дистрибьютером своих конструкторов. Об этом сообщили в Inventive Retail Group, которая управляет розничными магазинами бренда.

В начале марта компания Lego приостановила все поставки своей продукции в магазины в России из-за санкций и сложностей с логистикой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

