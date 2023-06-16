Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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16 июня, 22:00

Экономика

Новости часа: зарплаты в РФ могут вырасти на 10% по итогам мая и июня

Новости часа: зарплаты в РФ могут вырасти на 10% по итогам мая и июня

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Число раненных мирных жителей Донецка в результате обстрела ВСУ возросло до восьми, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Около 1 миллиона жителей новых регионов РФ смогут пройти диспансеризацию в течение года, заявили в Минздраве РФ.

Рост зарплат в России по итогам мая и июня может составить 10% в реальном выражении, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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