Новости часа: зарплаты в РФ могут вырасти на 10% по итогам мая и июня

Число раненных мирных жителей Донецка в результате обстрела ВСУ возросло до восьми, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Около 1 миллиона жителей новых регионов РФ смогут пройти диспансеризацию в течение года, заявили в Минздраве РФ.

Рост зарплат в России по итогам мая и июня может составить 10% в реальном выражении, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

