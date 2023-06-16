16 июня, 22:00Экономика
Новости часа: зарплаты в РФ могут вырасти на 10% по итогам мая и июня
Число раненных мирных жителей Донецка в результате обстрела ВСУ возросло до восьми, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Около 1 миллиона жителей новых регионов РФ смогут пройти диспансеризацию в течение года, заявили в Минздраве РФ.
Рост зарплат в России по итогам мая и июня может составить 10% в реальном выражении, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.