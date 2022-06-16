Москва направила на поддержку малого и среднего бизнеса уже более 14 млрд руб

Статус Херсонской области зависит от воли местного населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва с начала 2022 года направила на поддержку малого и среднего бизнеса более 14 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба мэра столицы.

На Сахалин лекарства и необходимые товары будут доставлять беспилотники, рассказали в "Корпорации развития Дальнего Востока".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

