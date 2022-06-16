Почти 21 млрд рублей выделят на поддержку спроса на автомобили в РФ – Минпромторг

Почти 21 миллиард рублей выделят на поддержку спроса на автомобили в РФ, сообщили в Минпромторге.

НАТО использует все ресурсы, чтобы помешать России успешно завершить операцию на Украине, заявили в МИД РФ.

Аналог Coca-Cola будут поставлять в магазины Подмосковья со следующей недели, рассказали в правительстве региона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

