Coca-Cola прекратит производить и продавать свою продукцию в России.

Представители ООН часто выступают рупором фейковых новостей про РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Автоваз" оценивает возможность возобновления выпуска нескольких моделей Renault, заявил глава компании.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

