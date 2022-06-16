Coca-Cola прекратит производство и продажу своих напитков в России. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на заявление компании.

Помимо культового напитка, корпорация также выпускала газировки Fanta, Sprite, Schweppes, BonAqua, а также некоторые соки. И сейчас фирма распродает свои запасы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

