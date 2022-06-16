Новости последнего часа: Венесуэла может подключиться к платежной системе "Мир"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, использование карт платежной системы "Мир" в Венесуэле может стать возможным до конца года. Об этом заявил председатель Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес. Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, а также на территории Южной Осетии и Абхазии.

Россияне вернули около 11 миллиардов рублей благодаря кешбэку за детский отдых, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, в прошлом году благодаря программе с 50% скидкой в детских лагерях отдохнуло около 400 тысяч детей.

Около 1,3 миллиона россиян получили высокотехнологичную медицинскую помощь в 2021 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что это на 5% больше, чем в 2019 году.