Новости последнего часа: ВТБ намерен полностью переключиться на рубли

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, ВТБ намерен полностью переключиться на рубли, валютные клиенты продолжают уходить из банка, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, банк переключается на рубли и на мягкие валюты.

Болонская система никак не связана со школьным образованием, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, отказ от такой системы не скажется на образовании.

Путешествовать по России самолетом и поездом можно будет по одному билету, сообщили в "Аэрофлоте". В компании считают, что это позволит не только сохранить, но и приумножить пассажиропоток на крупнейшие российские курорты.