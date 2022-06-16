Москва запустит площадку товарной кооперации

На Петербургском экономическом форуме Москва представила новый проект – площадку товарной кооперации. Она позволит российским и зарубежным производителям оперативно находить партнеров, сырье, комплектующие и расширять рынки сбыта, а также даст возможность быстро совершать сделки в электронном виде.

Причем этот сервис бесплатный. Участники площадки могут использовать продвинутый каталог продукции, который позволяет автоматически подбирать подходящие аналоги.

В ближайшие годы площадка товарной кооперации может помочь переориентировать до 30% импорта на дружественные страны, а также выявить ниши для развития производства в регионах. Площадка встроена в столичный портал поставщиков и это позволяет компаниям сразу получить доступ к госзаказу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.