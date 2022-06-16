Москва подписала соглашение с частными инвесторами

На Петербургском экономическом форуме правительство Москвы подписало ряд важных соглашений с частными инвесторами.

Например, в Зеленограде планируется построить производство на 80 тысяч квадратных метров. Там будут выпускать стройматериалы в рамках импортозамещения.

Еще одно соглашение предусматривает строительство завода модульных домов. Использование этой технологии позволит снизить себестоимость и удешевить квартиры. Москва подписала соглашение о сотрудничестве и с институтом развития жилищного строительства "Дом.РФ". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

