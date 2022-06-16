Новости последнего часа: большинство клиентов "Газпрома" в Европе платят за газ в рублях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, большинство европейских клиентов российской компании "Газпром" перешли на оплату газа в рублях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, речь идет о 90–95% от общего объема поставок.

Движение на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково осложнено из-за аварии, сообщили в Дептрансе. По данным департамента, на 31-м километре шоссе по направлению в сторону Москвы столкнулись три автомобиля.

Минпросвещения РФ не планирует делать историю обязательным предметом для сдачи экзамена в рамках ЕГЭ, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее в Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ останется и после отказа Россией от Болонской системы образования.