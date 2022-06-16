Количество пакетированного чая в РФ может уменьшиться из-за санкций ЕС

Чай в пакетиках может пропасть с российского рынка. Такой вид упаковки подпал под санкции Евросоюза.

Рост цен на саму заварку уже давно отразился в стоимости чайного пакетика. Цена возросла еще на фоне пандемии, неурожая и подорожавшей логистики.

Так ли все плохо? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

