IKEA может вернуться в Россию при восстановлении логистики – Минпромторг

IKEA может вернуться в Россию при восстановлении логистики. Об этом заявили в Минпромторге.

В ведомстве подчеркнули, что шведская компания продаст заводы, а не сами магазины. Ранее стало известно, что мебельный гигант сократил масштабы бизнеса в России. При этом многие товары IKEA уже появились на маркетплейсах.

Какие отечественные производители смогут заменить IKEA? Смогут ли россияне и дальше покупать товары для дома? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.