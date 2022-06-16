Новости последнего часа: ставки по рублевым депозитам до конца года будут выше инфляции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, ставки по рублевым депозитам до конца 2022 года будут выше инфляции в России, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. Он отметил, что в России высокая инфляция, сейчас это 16,7%, но и процентные ставки в банковской системе высокие.

IKEA может вернуться на российский рынок при восстановлении логистики, у компании есть планы возобновить работу в России, заявили в Минпромторге. В министерстве отметили, что у IKEA не будет проблем с покупателями, потому что у нее хорошие, высокотехнологичные заводы.

Маркетплейсы станут основными бенефициарами легализации параллельного импорта в России. Об этом сообщили в Минэкономразвития. Там отметили, что при этом рентабельность при продажах товаров, поступивших по параллельному импорту, снизится.

