Новости последнего часа: магазины Decathlon в Москве временно закроют с 26 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, В Москве спортивные магазины французской сети Decathlon временно закроются 26 июня из-за логистических проблем, сообщают СМИ. По данным точников изданий, магазины не будут работать, пока не удастся наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента.

Отказаться от проведения ЕГЭ в российских школах можно только в случае, если будет предложена замена данному формату, сообщили в Рособрнадзоре. В ведомстве отметили, что возврат к системе образования, которая была до введения ЕГЭ, невозможен, так как это может привести к появлению коррупции при поступлении.

Ситуация на рынке труда в Москве не изменилась и остается стабильной, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он отметил, что инвестиционная программа в столице реализована в полном объеме и в ближайшей перспективе не будет сокращена.