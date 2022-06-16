Более 5,5 тыс представителей МСП получили поддержку в Москве с начала года

Москва с начала 2022 года направила на поддержку малого и среднего бизнеса более 14 миллиардов рублей. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Помощь от города уже получили более 5,5 тысячи малых и средних предприятий. Только по линии департамента предпринимательства и инновационного развития для них предусмотрено 70 самых разных мер поддержки. Это гранты, льготные кредиты, поручительства, бесплатные образовательные программы и консультации.

Также в городе действует штаб по защите бизнеса. Туда можно обратиться с любым вопросом. С марта в него поступили сотни предложений, а 59 из них уже реализовали.

Навигатором по программам поддержки стал городской портал cashback.moscow.business. На сайте достаточно ввести ИНН, затем система сама порекомендует подходящие гранты, субсидии и другие финансовые меры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.