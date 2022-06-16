Decathlon закроет московские магазины 26 июня – СМИ

Decathlon закроет московские магазины 26 июня. Об этом пишут СМИ со ссылкой на сотрудников французской сети товаров для спорта и отдыха.

В конце марта холдинг уже объявлял о временной приостановке работы сети в России из-за логистических проблем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

