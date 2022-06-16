Новости последнего часа: Ефимов сообщил о росте объема промышленного производства в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, объем промышленного производства в Москве вырос более чем на 10% за четыре месяца 2022 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Россия не собирается выходить из ВТО, а легально исключить страну из организации невозможно, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на ПМЭФ. Он пояснил, что Россия осознанно вступила в ВТО на основе выгод, на которые рассчитывала и получала.

Большинство валютных ограничений в России по мере стабилизации ситуации в экономике должны быть сняты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, пока санкции будут действовать, говорить о полном снятии ранее введенных ограничений на наличную валюту невозможно.