Новости последнего часа: в России не планируют запрещать доллар и евро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, запрет на хождение доллара, евро и других иностранных валют в России не будет введен. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ.

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро построен на 95%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, осенью планируется завершить основные строительные работы на участке.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 24 июня. Самолеты не будут летать в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

