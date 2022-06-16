Участники ПМЭФ вышли на пробежку по Санкт-Петербургу

Деловые костюмы на спортивные сменили некоторые участники ПМЭФ. Рано утром на старт вышли министр спорта Олег Матыцин, президент Федерации триатлона Ксения Шойгу и олимпийские чемпионы.

Бежали они 5 километров – от Исаакиевского собора на Дворцовую площадь, Марсово поле и Невский проспект. Лучшим вручили значки, которые дают право на пропуск на ПМЭФ в следующем году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.