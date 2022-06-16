Компания IKEA продолжила онлайн-распродажу перед уходом с рынка РФ

Шведская компания IKEA постепенно сворачивает бизнес в России и увольняет сотрудников. Перед окончательным уходом бренд устраивает масштабную онлайн-распродажу.

Ранее в IKEA подтвердили поиск возможных покупателей бизнеса в РФ. Кроме того, российские компании уже проявили интерес к покупке заводов IKEA в Новгородской области.

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