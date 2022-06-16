Международный экономический форум продолжил работу в Петербурге

Международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге. На мероприятие по традиции съезжаются самые крупные и перспективные инвесторы, а на площадке заключают знаковые сделки.

Однако пока прибыль от форума подсчитывают только владельцы гостиниц, кафе и местные таксисты. Существенно подорожала и развлекательная часть. На концерт рэпера Басты предлагают сходить за 225 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

