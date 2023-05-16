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Экономика

Министр финансов США подтвердила, что дефолт в стране может наступить 1 июня

Министр финансов США подтвердила, что дефолт в стране может наступить 1 июня

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В США 1 июня может наступить дефолт. Это подтвердила министр финансов страны Джанет Йеллен. Она призвала конгресс поднять потолок госдолга страны, но многие республиканцы выступают против повышения его уровня без проведения бюджетных реформ.

Президент США Джо Байден уже ведет переговоры с конгрессом о сокращении расходов. Ранее министр финансов завила, что дефолт может стать "экономической и финансовой катастрофой".

Удастся ли стране избежать финансового краха? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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