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Общество

Кредитные каникулы для участников СВО смогут получать заемщики и созаемщики

Кредитные каникулы для участников СВО смогут получать заемщики и созаемщики

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Кредитные каникулы смогут получить не только участники СВО, но и их созаемщики. Такую инициативу в Госдуме планируют одобрить в ближайшую сессию. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на представителя Центробанка. Отсрочку можно будет взять один раз по одному потребительскому кредиту.

Помимо этого, хотят расширить список тех, с кого снимают обязательства по выплате кредита в связи с гибелью военнослужащего или присвоением ему первой группы инвалидности. В эту категорию включат совершеннолетних детей, родителей или усыновителей, выступающих в качестве созаемщиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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